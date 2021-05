A final mais cara da história

Estádio do Dragão, do FC Porto © CARLOS COSTA / AFP

De um lado, o Manchester City, do outro, o Chelsea. De um lado o industrial norte de Inglaterra, do outro a elegante Londres.

De um lado os petrodólares da família real de Abu Dhabi, do outro o gás russo de Roman Abramovich. De um lado, 945 milhões de euros investidos, do outro 650 milhões, num total de 1,6 mil milhões de euros.

O Porto vai receber, dia 29, a mais cara final da história da Liga dos Campeões, batendo a do ano passado, disputada em Lisboa, entre os também novos ricos do Paris Saint-Germain e o velho dinheiro do Bayern.

O belga Kevin De Bruyne, a principal estrela da constelação às ordens do catalão Pep Guardiola, foi o mais caro jogador da história dos Sky Blues - 76 milhões de euros.

O avançado alemão Kai Havertz, essencial no esquema do seu compatriota Thomas Tuchel, custou ainda mais aos Dark Blues, 80 milhões, tanto quanto o hoje guarda-redes suplente, o basco Kepa Arrizabalaga.

Os emires gastaram ainda verba superior a mais de 50 milhões de euros em 10 atletas (entre os quais o português Ruben Dias; os outros lusitanos, Bernardo Silva e Cancelo, custaram "apenas" 43 e 30 milhões, respetivamente) e o tycoon russo esse valor em quatro reforços.

Estes gastos, entretanto, são apenas cerca de metade do investimento total dos clubes nos últimos 10 anos - considerados os jogadores que entretanto saíram, o City gastou 1,7 mil milhões de euros face aos 1,3 mil milhões pagos pelos londrinos, somados os valores dos ex-jogadores.

No ano em que a Superliga Europeia morreu à nascença e se cantaram vivas a um futebol menos voltado ao lucro, o Dragão vai assistir à final mais capitalista de todos os tempos.

Que ganhe aquele com o mais rico futebol.