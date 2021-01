A mini-casa inteligente de 43 mil euros para 4 que parece uma nave espacial. Veja as fotos

Dinheiro Vivo 15 Janeiro, 2021 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Escolha, instale-se - e viva em qualquer lado. Este é o lema da empresa Nestron, que criou a primeira casa totalmente pré-fabricada, integrada e equipada do mundo.

O Cube Two é o seu mais recente protótipo, uma casa pequena e inteligente, que possuí um assistente de inteligência artificial e 15 anos de garantia com a possibilidade de encomendar para qualquer parte do mundo - algo que vai pesar no preço final.

Com uma estrutura que ronda os 9 metros de comprimento, os quase 4 metros de largura e resulta numa área total de 26 m², a Nestron afirma que esta foi criada para acomodar entre 3 a 4 pessoas.

Este modelo sai da fábrica completamente pronto a usar e recheado com os móveis básicos da cozinha, quarto, sala de estar e casa de banho. A acrescentar, conserva ainda no seu interior eletrodomésticos que são comandados através de uma assistente de voz.

Para os mais céticos, importa ainda salientar que este modelo foi todo construído a pensar não só na dinâmica e pragmatismo, mas também na segurança e conforto. O modelo é à prova de fogo - o material da parede externa tem resistência superior a 2 horas e a parede interna a 1 hora -, tem resistência a tufões e terramotos - com um fortalecimento contra terremotos de nível 9 e tufões de nível 12 - e tem isolamento de som e isolamento térmico - o isolamento acústico das paredes externas é de > 55dB e das paredes internas é de > 52-53dB.

As fotos mostram a versatilidade da pequena casa.