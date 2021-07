Ações da SAD do Benfica voltam à negociação após informações à CMVM

Assembleia Geral ordinária, único ponto da ordem de trabalhos a discussão e votação sobre os orçamentos de exploração e de investimentos- Benfica: Assembleia geral ordinária para votação do orçamento e plano de atividades para a temporada 2020/21, com voto presencial (Não estão autorizadas reportagens dentro do perímetro do complexo desportivo do clube) . (PAULO SPRANGER/Global Imagens) © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Julho, 2021 • 10:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já se podem comprar e vender ações da SAD do Benfica. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários levantou esta segunda-feira a suspensão da negociação dos títulos dos encarnados, após esclarecimentos prestados pela sociedade anónima desportiva do clube.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, na sequência da informação incorporada no mercado", assim refere o comunicado.

Duas horas, a CMVM tinha suspendido a negociação dos títulos devido a potenciais falhas de informação na compra e venda de ações da SAD, que envolviam, sobretudo, o presidente suspenso de funções da entidade, Luís Filipe Vieira, e o empresário José António dos Santos.

O regulador dos mercados levantou "fortes indícios" de que José António dos Santos tenha comprado as participações de José Guilherme (3,73%) e da Quinta de Jugais (2%) e depois as tenha vendido ao empresário norte-americano John Textor.

Por envolverem participações qualificadas (de pelo menos 2%), as operações teriam de ser comunicadas ao mercado. John Textor negou a compra de ações.