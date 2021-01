©

Os deputados discutem em plenário o pedido de renovação do estado de emergência. A possibilidade de encerrar fronteiras e de recorrer a profissionais de saúde reformados ou formados no estrangeiro são novidades em relação aos anteriores decretos do Presidente da República. O decreto, que teve o parecer favorável do governo, prevê o prolongamento do estado de emergência até 14 de fevereiro.