Adecco distribui computadores no regresso às aulas em regime online

As aulas à distância estão de volta e a Adecco Portugal vai distribui computadores para suprir as necessidades dos alunos que, a 8 de fevereiro, irão recomeçar as aulas a partir de casa e não têm equipamento para o fazer.

A empresa de recursos humanos e outsourcing fez o levantamento do equipamento informático usado e em bom estado, mas disponível na empresa, e reuniu alguns computadores pessoais, sendo que estes vão ser divididos entre os filhos dos seus funcionários e ao Agrupamento de Escolas de Quinta do Conde, onde foram detetadas necessidades das crianças e identificadas as garantias para uma correta distribuição dos laptops atribuídos.

"É fundamental as crianças terem acesso universal à educação e não podemos depender do Estado para resolver todos os problemas perante uma calamidade causada por fatores exógenos. A sociedade civil pode e deve mobilizar-se, contribuir e atenuar o drama da desigualdade", justifica Carla Rebelo, diretora geral da Adecco Portugal, em nota de imprensa.

Esta iniciativa "PC Educação para todos", a circular nas redes sociais com o hashtag #PCeducacaoparatodos espera ter um "efeito de polarizador" noutras empresas, motivando uma onda de união e ajuda aos que dela precisam.

Os colaboradores vieram agradecer a iniciativa em primeira mão. "As famílias viram-se obrigadas a adaptar-se a esta nova realidade da escola online, porém sem recursos informáticos suficientes para fazer face às necessidades. Este apoio da Adecco só vem evidenciar o compromisso da empresa para com o bem-estar das suas pessoas e da sociedade em geral", refere Susana Ferreira, funcionária da Adecco Portugal, mãe de duas crianças, de 7 e 2 anos.

"Nem todas as famílias têm possibilidade de adquirir um computador, pelas mais diversas razões, e o apoio do estado relativamente a esta situação não chega a todas as famílias (apenas abrange os alunos do escalão A). Os alunos de outros escalões, mesmo que as famílias não tenham possibilidades para adquirir equipamento informático, ficam automaticamente excluídos" refere também Joana Caetano, funcionária da empresa.

"Com a campanha "PC Educação para todos", a Adecco pretende dar um exemplo de união e solidariedade, numa intervenção ágil e rápida, que contribui para resolver o drama da desigualdade e acudir à importância e emergência da educação", conclui ainda a diretora geral.