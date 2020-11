Administradores hospitalares apostam na formação e no desenvolvimento da telessaúde em Portugal

Dinheiro Vivo 23 Novembro, 2020 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

A nova formação, que a APAH disponibiliza, vai ser composta por seis cursos dedicados às seguintes temáticas: conceitos fundamentais em telessaúde, envolvimento dos profissionais, dos utentes e da comunidade, planeamento e implementação da telemonitorização, da teleconsulta e da telereabilitação; promoção da integração de cuidados e inovação de oportunidades.

Esta é uma funcionalidade que, de acordo com esta associação, ainda não está a ser suficientemente utilizada nas unidades de saúde de todo o país.

"O contexto pandémico exigiu a aquisição rápida de conhecimento e obrigou à aceleração da utilização da tecnologia na prática clínica e o que sentimos é que poderá ainda haver uma lacuna neste sentido e que nem todos os profissionais de saúde, e mesmo os próprios utentes, sabem como funcionam estas ferramentas e de que forma as podem rentabilizar no exercício das suas funções", esclarece, em comunicado, Alexandre Lourenço, presidente da APAH.

Esta formação, gratuita, é promovida pela APAH em conjunto com serviços partilhados do Ministério da Saúde, contando ainda com o apoio da Novartis e da Teladoc Health como parceiras técnicas da iniciativa. Os conteúdos destas formações vão estar disponíveis na página oficial da associação.

Ainda que com o objetivo de ajudar os profissionais de saúde nas práticas digitais a que os novos tempos obrigam, Alexandre Lourenço ressalva ainda que estes cursos "pretendem igualmente sensibilizar todos os utentes para a possibilidade de beneficiarem destes serviços e explicar-lhes como podem tirar o melhor partido dos mesmos".

As associações de doentes reforçaram o seu papel na sensibilização e inclusão dos doentes e juntaram-se também a estes cursos, nos quais partilham, em vídeo, o seu testemunho sobre a adaptação à nova realidade que é a aceleração digital e a sua experiência no recurso à telessaúde.