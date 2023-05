Aeroporto da Madeira com 42 chegadas e 37 partidas canceladas desde a meia noite

© Joana Sousa / ASpress

O vento forte que se faz sentir no aeroporto da Madeira provocou, desde as 00h00 desta terça-feira, o cancelamento de 42 chegadas e 37 partidas e fez com que quatro voos divergissem, de acordo com a ANA - Aeroportos.

Segundo a informação disponibilizada no 'site' da gestora dos aeroportos portugueses, consultada pela agência Lusa cerca das 19h00, foram cancelados 42 chegadas e 37 partidas e quatro voos divergiram.

Ao longo do dia, apenas nove aeronaves conseguiram aterrar no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, sete das quais até às 12h10. "As previsões meteorológicas apontam para uma continuação de restrições nas partidas e chegadas. Confirme o estado do seu voo, antes de se dirigir ao aeroporto", alerta a ANA, na sua página oficial na Internet.

A capitania do Porto do Funchal prolongou, esta terça-feira, o aviso de vento forte para a orla costeira da Madeira, emitido na segunda-feira e até às 06h00 de quarta-feira.

Os avisos têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima. O aviso aponta que o vento vai continuar a soprar de nordeste "fresco a muito fresco, por vezes forte".