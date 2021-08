Afeganistão. Talibãs têm ordens para não entrar em Cabul

Afeganistão © AFP

Os talibãs receberam ordens para permanecerem às portas de Cabul e não entrar na capital afegã, disse neste domingo um porta-voz, apesar de os insurgentes terem sido já avistados por residentes em subúrbios distantes.

"O Emirado Islâmico ordena a todas as suas forças que esperem às portas de Cabul, que não tentem entrar na cidade", disse no Twitter Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos talibãs.

Os talibãs chegaram às portas de Cabul, e o Governo afegão reconheceu que foram feitos "disparos", embora os insurgentes assegurem que não vão entrar na capital à força e estão a negociar uma transição de poder.

"Há combatentes talibãs armados na nossa vizinhança, mas não há combates", disse à AFP um residente de um subúrbio oriental da capital.

O gabinete do Palácio Presidencial afegão confirmou, através do Twitter, que "em várias áreas remotas de Cabul foram ouvidos disparos".

"As forças de segurança do país, em coordenação com os parceiros internacionais, controlam a situação de segurança em Cabul", referiu a Presidência afegã.

A situação é de pânico em Cabul, com as autoridades afegãs a pedirem a todos os funcionários que abandonem os seus postos de trabalho e vão para casa, enquanto lojas e bancos estão encerrados e o trânsito paralisado por fortes engarrafamentos.

Em comunicado, os talibãs pediram aos seus combatentes, após tomar o controlo da quase totalidade do país, para "não lutarem em Cabul" e para permanecerem "às portas" da capital, sem entrar na cidade.

Trabalhadores em pânico abandonaram os gabinetes governamentais e helicópteros começaram a aterrar na Embaixada dos Estados Unidos, à medida que os militantes apertavam mais o seu controlo sobre o país.

Três oficiais afegãos disseram à agência Associated Press que os combatentes estavam nos distritos de Kalakan, Qarabagh e Paghman, na capital. Os insurgentes tomaram anteriormente Jalalabad, perto de um importante posto fronteiriço com o Paquistão, a última grande cidade para além de Cabul, que não está sob o seu controlo.

Os talibãs elevaram hoje para 26 o número de capitais de província, de um total de 34, tomadas em pouco mais de uma semana com a anexação de Gardiz (sudeste), Nilli (centro), e Jalalabad (leste), a quinta maior cidade do Afeganistão.

"Os talibãs entraram esta manhã na cidade de Jalalabad sem combater e a província foi-lhes entregue sem luta, como resultado da mediação dos líderes", disse à agência espanhol, Efe, um funcionário do Governo da província de Nangarhar, da qual Jalalabad é a capital, pedindo anonimato.

"Uma vez que a capital, Cabul, é uma cidade grande e densamente povoada, os 'mujahedin' do Emirado Islâmico [como os talibãs se autodenominam] não pretendem entrar na cidade pela força ou lutar, mas sim entrar em Cabul pacificamente", afirmaram os insurgentes.

Para tal, "estão em curso negociações para assegurar que o processo de transição seja concluído em segurança, sem comprometer a vida, a propriedade e a honra de ninguém, e sem comprometer a vida dos moradores".

Um oficial afegão adiantou à agência Associated Press (AP) que negociadores talibãs estavam a dirigir-se para o Palácio Presidencial para preparar uma transição pacífica do poder.

Entretanto, os rebeldes insistiram que o controlo da segurança em Cabul permanece "com o outro lado", e lembraram à população que não têm "qualquer intenção de se vingar de ninguém", incluindo daqueles que serviram no exército, na polícia ou na administração: "Estão perdoados e a salvo, ninguém será objeto de represálias".

"Todos devem ficar no seu próprio país, na sua própria casa, e não tentar deixar o país", acrescentaram.

A perseguição levada a cabo pelos talibãs aumentou a pressão sobre a população para tentar encontrar uma saída de emergência, face ao risco iminente da tomada de controlo da cidade, um medo que paira entre funcionários públicos, académicos, jornalistas e especialmente aqueles que trabalharam com qualquer um dos países que enviaram tropas para o Afeganistão para combater os insurgentes.

O governo dos EUA disse no início deste mês que estava já a processar cerca de 20.000 pedidos de visto de afegãos que ajudaram os seus soldados, juntamente com as suas famílias, o que acrescenta pelo menos mais 50.000 pessoas.

Este fim de semana, grande parte dos 4.000 militares norte-americanos que o Pentágono decidiu enviar para a capital afegã para retirar a maioria do pessoal da embaixada dos EUA e cidadãos afegãos deverá chegar a Cabul.

Outros países como o Canadá, Alemanha, Reino Unido e Espanha anunciaram também a próxima operação de resgate de alguns dos seus funcionários da embaixada e outros cidadãos afegãos e suas famílias que trabalharam lado a lado com eles durante as últimas duas décadas.

As autoridades russas não preveem evacuar a sua embaixada em Cabul, adiantou um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pela agência Interfax.