Agência certifica vitória de Biden e 'abre caminho' a transição de poder. Trump diz que não desiste

(COMBO) This combination of pictures created on October 30, 2020 shows US President Donald Trump speaks during a campaign rally at Manchester-Boston Regional Airport in Londonderry, New Hampshire on October 25, 2020. Democratic Presidential candidate and former Vice President Joe Biden delivers remarks at a voter mobilization event in Cincinnati, Ohio, on October 12, 2020, where he will speak to the importance of Ohioans making their voices heard this election.

A informação é avançada pela Associated Press (AP), que cita uma fonte oficial, e que dá conta de que a responsável pela Administração dos Serviços Gerais, Emily Murphy, determinou que Biden é o vencedor das eleições, apesar de o republicano Donald Trump ainda estar a tentar reverter os resultados das eleições nos estados considerados de 'maior peso' no colégio eleitoral.

A candidatura de Trump tinha tentado, sem sucesso, impugnar os resultados, por exemplo, na Geórgia e na Pensilvânia.

Desta vez, o ainda chefe de Estado norte-americano foi derrotado no Michigan, que certificou hoje a vitória de Biden.

Trump já assumiu no Twitter que permitiu o início dos procedimentos mas garante que não desistiu da luta nos tribunais.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused - and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Certo é que esta decisão 'abre o caminho' para o democrata Joe Biden poder aceder às agências e fundos federais, de modo a poder começar a constituir formalmente a administração que vai governar o país durante os próximos quatro anos e cuja tomada de posse está agendada para 20 de janeiro.

A AP também explicita de que Donald Trump deu instruções à sua equipa para cooperar na transição de administrações, mas o ainda Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) promete continuar a lutar para reverter os resultados, que considera fraudulentos desde que foram conhecidas as primeiras projeções que apontavam para a vitória de Biden.