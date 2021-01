Agência Europeia do Medicamento dá luz verde à vacina da AstraZeneca

Vacina AstraZeneca © AFP

Está aprovada a terceira vacina. A Agência Europeia do Medicamento (EMA, em inglês) aprovou a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, que poderá ser administrada a maiores de 18 anos.

Tal como tem acontecido com as restantes vacinas já aprovadas (Pfizer/BioNTech e Moderna), também a vacina da AstraZeneca recebeu uma autorização especial de marketing.

EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW - EU Medicines Agency (@EMA_News) January 29, 2021

"Com esta terceira opinião positiva, estamos a expandir o arsenal de vacinas disponível na União Europeia e em Estados-membros da zona económica europeia para combater a pandemia e proteger os cidadãos", indica Emer Cooke, diretor executivo da EMA. "Tal como em casos anteriores, o comité avaliou rigorosamente esta vacina e a base científica do trabalho sublinha o compromisso firme para salvaguardar a saúde dos cidadãos da União Europeia".

A agência europeia explica que este parecer foi emitido tendo em conta os quatro ensaios clínicos feitos no Reino Unido, Brasil e África do Sul, que demonstraram que a vacina da AstraZeneca "é segura e eficaz na prevenção da Covid-19 em pessoas com mais de 18 anos". Os ensaios envolveram 24 mil pessoas.

De acordo com a informação da EMA, a maioria dos participantes nos estudos tem entre 18 e 55 anos. Em comunicado é indicado que, por não haver participantes acima dos 55 anos, "não há ainda resultados suficientes para perceber como é que a vacina funciona neste grupo" etário. "No entanto, é esperada proteção, tendo em conta a resposta imunitária que temos visto neste grupo e a experiência com outras vacinas." A EMA indica que "os especialistas científicos consideram que a vacina pode ser usada em adultos mais velhos."

A vacina da farmacêutica AstraZeneca foi desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford - atualmente, já está a ser administrada no Reino Unido.

Portugal irá receber cerca de 700 mil destas vacinas.