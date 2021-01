Agência Europeia do Medicamento dá luz verde à vacina da Moderna

Testes da vacina da Moderna contra a Covid-19 em agosto, em Detroit, nos Estados Unidos © Henry Ford Health System / AF

A vacina da Moderna é a segunda a receber autorização por parte da agência europeia para ser administrada em território europeu.

O anúncio foi feito através do Twitter, onde a EMA explica que "recomenda a concessão de uma autorização condicional de marketing para a vacina da Moderna previna a doença Coronavírus (Covid-19) em pessoas a partir dos 18 anos de idade".

EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN - EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021

A EMA explica que o seu comité "analisou os dados de qualidade, segurança e eficácia da vacina e recomendou por consenso" que esta autorização seja concedida pela Comissão Europeia. A agência aponta ainda que esta avaliação "garantirá aos cidadãos da UE de que esta vacina atinge os parâmetros da UE e põe em prática a segurança, controlo e obrigação que estão subjacentes às campanhas de vacinação da União Europeia".

"Esta vacina garante-nos outra ferramenta para superar a emergência atual", indica Emer Cooke, executive diretor da EMA, em comunicado. "É um testemunho dos esforços e do compromisso que todos envolveram para termos esta segunda recomendação positiva pouco menos de um ano após a OMS ter declarado esta pandemia".