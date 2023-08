Al Hilal já gasta mais do que Manchester City em salários

Chegado do brasileiro Neymar a Riade, depois de assinar pelo Al-Hilal . © AFP

Só os oito jogadores estrangeiros do plantel do Al Hilal, clube treinado por Jorge Jesus que acaba de contratar Neymar, são mais caros do que todo o elenco do Manchester City, atual campeão europeu e, quem sabe, melhor equipa do mundo.

O português Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Moussa Marega, Jang Hyun-soo, Michael, Malcom e o ex-craque do Paris Saint-Germain ganham mais de 250 milhões de euros por ano no clube de Riad. Segundo o site Capology, citado pelo blogue de Rafael Reis, no portal UOL, a folha de pagamentos do City para a época 2023/24 está estimada em "apenas" 247 milhões de euros.

Neymar, claro, tombou a balança: vai ganhar 160 milhões de euros por ano, o mesmo que, ainda de acordo com o Capology, os dez jogadores mais caros do City: Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Jack Grealish, John Stones, Phil Foden, Rodri, Josko Gvardiol, Manuel Akanji e os portugueses Cancelo e Rúben Dias.

E o Hilal não é o saudita mais gastador: só a dupla Karim Benzema e N'Golo Kanté custa ao campeão Al-Ittihad um valor perto de 300 milhões de euros por ano.

Nas contratações, entretanto, a Arábia Saudita tornou-se a quinta liga que mais investe, segundo o site Sportingpedia: depois da incomparável Premier League inglesa, da Serie A italiana, da Bundesliga alemã e da Ligue 1 francesa, surge a Saudi Pro League nesse item. Ultrapassou, pois, a La Liga, de Real Madrid e Barcelona, clubes historicamente especializados em gastar rios de dinheiro em talento.

Na tabela, a (não tão modesta) Liga Portuguesa vem logo a seguir, em sétimo, com perto de 170 milhões investidos, mais ou menos um quarto do investimento do campeonato saudita e 12 vezes menos do dinheiro gasto pelos clubes da elite inglesa.