Alargado o prazo para o sorteio de 35 casas em Arrendamento Acessível

As casas em concurso localizam-se nos Olivais e em Alvalade.

Foi prolongado o prazo para a apresentação de candidaturas ao programa de Arrendamento Acessível até 16 de julho, segundo comunicado divulgado esta quinta-feira, 8 de julho, pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Em comunicado, o IHRU adianta que "as 35 habitações a concurso são de tipologias T0, T2, T3, T4, T5 e T6 e localizam-se nas freguesias de Olivais e Alvalade, no concelho de Lisboa" e que "os contratos de arrendamento destinam-se a habitação permanente dos agregados habitacionais".

Podem concorrer todos aqueles que tenham feito um registo na Plataforma do Arrendamento Acessível, bem como sejam dotados de todas as condições de elegibilidade e preencham os requisitos do Aviso do Concurso. Para mais informações, é possível consultá-las no site, onde também vão decorrer as inscrições e os sorteios.