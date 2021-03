Alargamento da ADSE deixa de fora empresas municipais e reguladores

Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. © Leonardo Negrão / Global Imagens

A lista de entidades cujos trabalhadores com contrato individual de trabalho podem inscrever-se na ADSE já foi publicada, mas deixa de fora alguns organismos que os sindicatos e o Conselho Geral e de Supervisão pretendiam ver incluídos. Serão cerca de 30 mil os excluídos, nas contas da Fesap. Pode consultar a lista aqui.

Em causa estão as empresas municipais, mas também o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures e o Hospital de Cascais. De fora da lista homologada pela ministra da Administração Pública e pelo ministro das Finanças também não constam os reguladores, como o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência ou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, como chegou a ser apontado pela ministra Alexandra Leitão.

Embora estes organismos estejam excluídos desta primeira versão, a lista ainda poderá sofrer alterações. "A presente lista poderá ser objeto de aditamento caso sejam identificadas outras entidades abrangidas pelo n.º 3 do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 118/83 que, reunindo as condições para serem incluídas, não se encontrem expressamente identificadas", lê-se no documento publicado no site da ADSE.

Deste conjunto que permite a inscrição dos trabalhadores com contrato individual de trabalho (CIT) constam as entidades que já tinham sido previamente anunciadas pela ministra, como os hospitais EPE e as universidades e politécnicos.

No parecer emitido no início de fevereiro, o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) apontava "omissões importantes" e que "deveria ser corrigida", para incluir as empresas municipais, os hospitais de Cascais e de Loures e todas as universidades, politécnicos e outras instituições de ensino superior. Os dois primeiros casos ficaram de fora, para já.

De acordo com a análise do Dinheiro Vivo, neste primeiro lote estão 183 entidades, mas o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap), José Abraão, considerou "inconcebível que estas empresas tenham sido excluídas", adiantando que já pediu uma reunião à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) esperando que "assuma uma posição". Esta estrutura sindical refere que, com esta lista, ficam excluídos cerca de 30 mil trabalhadores das empresas municipais.

O alargamento da ADSE aos CIT abrange um universo potencial de cerca de 100 mil trabalhadores, dos quais 60 mil do setor da saúde, a que acrescem 60 mil beneficiários não titulares (familiares). A medida terá um impacto anual de 67 milhões de euros nas receitas da ADSE, segundo Alexandra Leitão.