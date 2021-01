Alargamento do voto antecipado e menos eleitores por mesa. As regras para as presidenciais

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita (C), acompanhado pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís (E), faz uma declaração à comunicação social sobre as medidas da Administração Eleitoral, em contexto de pandemia, para as eleições presidenciais, no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, 10 de janeiro de 2021. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O ministro da Administração Interna apresentou esta tarde as regras para as eleições presidenciais. Eduardo Cabrita disse que "a pandemia não suspende a democracia" e avançou as medidas para garantir a segurança do ato eleitoral no próximo dia 24.

O voto antecipado em mobilidade foi alargado a todos os cidadãos, sem que seja necessário apontar uma causa. O período para os eleitores fazerem o registo começou hoje e será possível fazê-lo até ao dia 14. A inscrição pode ser feita por via eletrónica, aqui. A votação será no dia 17.

Até às 18.00, havia 20 248 inscrições para voto antecipado, "mais do que houve em 2019 nas europeias", sublinhou Eduardo Cabrita.

O número de eleitores por cada mesa de voto será reduzido dos habituais 1500 para mil e haverá mais 2800 secções de voto em comparação com as eleições legislativas de 2019. Serão cerca de 13 mil no total.

Quando for votar terá de levar a sua própria caneta, pois não estarão disponíveis nas mesas de voto, revelou o ministro.

"O que está feito nesta área visa no fundo garantir que ir a uma secção de voto seja tão seguro como ir à escola, mais seguro do que ir a um supermercado ou ao restaurante", disse.

Quem estiver em confinamento obrigatório deverá exercer o voto antecipado, podendo fazer o registo entre os dias 14 e 17, com a votação a realizar-se nos dias 19 e 20. O mesmo procedimento se aplica aos residentes em lares de idosos.

Os votos serão recolhidos por "equipas organizadas pelas autarquias" com o apoio da Administração Eleitoral e também das forças de segurança, que se deslocarão aos lares, avançou Eduardo Cabrita.