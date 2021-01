Alemanha envia equipamento e pessoal médico para Portugal

Enfermeiros percorrem os vários quartos da Unidade de cuidados intensivos dos doentes com Covid-19, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. MÁRIO CRUZ/LUSA

Os militares alemães vão enviar pessoal médico e equipamentos para Portugal, para colmatar as falhas existentes no país ao nível dos cuidados intensivos destinados a pacientes com covid-19, cuja capacidade está no limite.

"Vamos apoiar Portugal com equipas médicas e equipamentos", disse um porta-voz do Ministério da Defesa alemão à agência Reuters, acrescentando que os detalhes deverão ser anunciados no início desta semana.

Segundo a Reuters, foi o Governo português que pediu ajuda à Alemanha. No sábado, segundo as autoridades oficiais, apenas sete das 850 camas criadas no país para acolher pacientes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos em Portugal Continental se encontravam disponíveis, lembra a agência.

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, também anunciou este domingo que o seu país vai receber doentes portugueses em cuidados intensivos por covid-19.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se mais 303 mortes atribuídas a covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal e foram confirmados 9 498 novos casos.

O número de internados nas unidades de cuidados intensivos subiu para 858, mais 15 do que no dia anterior. Quanto ao número de internados com covid-19 nos hospitais do país, cresceu para 6 694, uma subida de 150, em termos diários.

Com estes dados divulgados este domingo, eleva-se para 12 482 o número total de óbitos registados em Portugal atribuídos a covid-19, o que corresponde a 1,7% do total de casos confirmados no país desde o início da epidemia.

