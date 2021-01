Alemanha não recomenda a vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos

A praça Pariser, nas proximidades das Portas de Brandenburgo, em Berlim, quase deserta em Janeiro de 2021. (Photo by Tobias Schwarz / AFP) © Tobias Schwarz / AFP

Depois da troca de opiniões entre a Comissão Europeia e os laboratórios da AstraZeneca sobre a vacina contra a covid-19, Bruxelas pode ter pela frente uma nova dor de cabeça no que diz respeito à vacinação. A Alemanha levantou dúvidas sobre a eficácia da vacina desenvolvida pela AstraZeneca nas pessoas mais velhas e não recomenda a administração da vacina a pessoas com mais de 65 anos, de acordo com a Bloomberg.

A comissão germânica responsável pelo processo de vacinação recomendou que a vacina desta empresa seja apenas autorizada para pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, segundo documentos do ministério da Saúde da Alemanha, citados pela agência de informação.

O governo de Ângela Merkel esclareceu que, apesar da vacina, aparentemente, ter a mesma eficácia que as restantes, não há informação suficiente sobre a eficiência em pessoas com mais de 65 anos de idade. Apesar das recomendações apresentadas pela comissão não serem vinculativas, a verdade é que essas orientações são das diretrizes para a vacinação na Alemanha.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla em inglês) deverá dar luz verde à vacina dos laboratórios da farmacêutica AstraZeneca ainda esta semana. E a posição assumida por Berlim pode representar mais uma dor de cabeça para Bruxelas, que tem mantido uma troca de palavras com a farmacêutica, devido às alterações no fornecimento da vacina.

A Comissão Europeia comprou 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. O regulador britânico aprovou em dezembro esta vacina para todos os adultos. Diz a Bloomberg que, apesar de os ensaios clínicos terem contado com poucas pessoas com mais de 65 anos de idade, a vacina mostrou uma resposta imunológica forte pessoas mais velhas nos ensaios iniciais.

OMS: É "demasiado cedo" para levantar restrições na Europa

A Organização Mundial de Saúde (OMS) defendeu esta quinta-feira, 28 de janeiro, que é "demasiado cedo" para levantar as restrições na Europa impostas para travar o contágio pelo novo coronavírus, apontando o alto ritmo de transmissão e as novas variantes mais contagiosas que circulam.

"Não nos esquecemos das lições que aprendemos de forma tão difícil: abrir e fechar rapidamente é uma má estratégia", afirmou em conferência de imprensa virtual o diretor regional da OMS Europa, Hans Kluge.

O responsável europeu da agência das Nações Unidas para a saúde considerou que a melhor opção é introduzir e aliviar "de forma gradual e moderada" as medidas de restrição de movimentos das populações e confinamentos, baseando-se em critérios epidemiológicos.