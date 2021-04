Algarve sem critérios especiais. "Temos de cumprir e é preciso agir localmente em alguns casos"

Portimão, no Algarve © Paulo Spranger /Global Imagens

António Costa não admite, para já, rever critérios para 'ajudar' o Algarve. "A forma que temos de garantir que o país continua na boa direção e dar passos em frente no desconfinamento é todos cumprirmos as regras e assegurarmos as condições de seguir em frente", explica, admitindo que mesmo no Algarve, onde há conselhos em situação mais complicada "os que não cumprem o critério requerem trabalho local".

"Há exemplos de concelhos que saíram de risco em 15 dias, agora há 13 se voltarem a ter avaliação negativa terão de ficar com medidas mais restritivas. Já sofremos três vagas, queremos evitar uma quarta vaga e todos têm de cumprir o seu papel, admite Costa.

O primeiro-ministro admite ainda que o contexto é difícil, porque o vírus tem vindo a multiplicar as variantes, "algumas têm manifestado várias surpresas e a variante inglesa é já prevalente em Portugal". Daí que peça "cautelas para não sermos surpreendidos por novas variantes".

O objetivo é ter "um verão seguro e gozar as férias com tranquilidade".

Especialistas pediram adiamento. Costa prefere "previsibilidade"

"Há especialistas que dizem que devíamos aguardar mais uma semana, sim, mas a gestão da pandemia requer decisões", indica Costa em resposta aos jornalistas. O primeiro-ministro explica que deu preferência à "previsibilidade" do desconfinamento, daí preferir manter o plano de desconfinar como previsto na 3ª fase já na segunda-feira.

"Só em conjunto conseguimos enfrentar esta pandemia, sem termos de voltar à medida de nos fechar em casa, funciona mas não é solução", avança.

António Costa diz também que "com maior percentagem de pessoas vacinadas em Portugal no futuro o risco será menor" e defende a perspetiva da avaliação de 15 em 15 dias, que "é a mais capaz" para o desconfinamento "a conta gotas" proposto pelos especialistas. "Queremos medidas locais e processos claros para avaliar o risco", explica.

