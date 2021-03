Alterações climáticas. Em 2100 o verão poderá ter uma duração média de 6 meses, aponta estudo

Lagos secos e temperaturas extremas são efeitos das alterações climáticas © iStockphoto

De acordo com um estudo recentemente publicado na revista científica Geophysical Research Letters, onde foram analisados os dados históricos da temperatura diária entre 1952 e 2011, no Hemisfério Norte, verificou-se que o verão apresentou, em média, um crescimento na duração de 78 para 95 dias. Por outro lado, o inverno diminuiu de 76 para 73 dias.

Não foram só nestas duas estações que se registaram alterações, uma vez que a investigação mostra que à exceção do verão que cresceu, em média, 17 dias, a primavera, o inverno e o outono diminuíram de duração de três a nove dias.

Entre as conclusões do relatório, estes acontecimentos são justificados como sendo o resultado direto das mudanças climáticas e do aquecimento global, que resultam, por sua vez, no aumento da estação mais quente.

No entanto, os aumentos não se verificam apenas em relação à duração da estação mas, no caso do verão e do inverno, constatou-se igualmente uma subida média de temperatura, sendo que as duas estações opostas estão a ficar cada vez mais quentes.

Quanto aos efeitos secundários destas mudanças, as preocupações estendem-se para além das questões da agricultura e catástrofes naturais, e deixam mesmo um alerta para a saúde humana. As alterações vão significar um aumento de exposição a diversos fatores como a grandes volumes de pólen ou a pragas frequentes de mosquitos que se dirigem para as zonas mais quentes.

Extrapolando os dados retirados deste estudo, os investigadores afirmam que, se a tendência atual se mantiver linear, o verão em 2100 poderá ter uma duração (média) aproximada de seis meses e o inverno de dois.