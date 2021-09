Alunos da António Arroio com "trabalho autónomo" em casa por falta de refeitório

Obras na Escola António Arroio foram retomadas em setembro de 2019, mas não terminaram a tempo do arranque do ano letivo 2021/2022. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Será mais um ano letivo anormal para os alunos da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, depois de dois anos com aulas online a partir de casa por causa da pandemia. No ano letivo passado (2020/2021), quando a maioria dos estabalecimentos de ensino do país arrancou com ensino presencial, esta escola artística da capital optou por um regime híbrido, com uma redução da carga letiva e uma mistura de aulas remotas e presenciais, por causa da covid-19.

No ano escolar que agora arranca, a escola dirigida por Rui Madeira optou pelo regime presencial. Todavia, por causa da falta de refeitório, e para permitir que os alunos almocem em casa, parte do horário será ministrado em "trabalho autónomo" a partir de casa.

"As aulas são distribuídas diariamente por dois turnos: manhã e/ou tarde, o que implica a realização de almoço na escola. Na inexistência de refeitório ou outra alternativa que cumpra as condições de higiene e segurança que se impõem, haverá suspensão de atividades letivas presenciais (manhã ou tarde) de forma a permitir o almoço dos alunos em casa. Nestas circunstâncias as atividades suspensas, serão substituídas por trabalho autónomo. Estando garantida a possibilidade de refeição na escola, todas as atividades letivas serão cumpridas presencialmente", lê-se no plano de contingência publicado no site da António Arroio.

Em agosto do ano passado, o Dinheiro Vivo questionou a Parque Escolar sobre quando é que as obras nesta escola terminariam. "As obras da Escola Artística António Arroio foram retomadas em setembro de 2019, após a conclusão do processo de contratação. A obra não esteve parada devido à pandemia, tendo, todavia, o empreiteiro sofrido alguns constrangimentos em virtude da mesma. Face ao atual cenário, prevê-se que a obra esteja concluída até ao início do ano próximo ano letivo", respondeu a empresa na altura.

Questionada de novo sobre se o novo edifício -que terá refeitório, bar, biblioteca, auditório e galeria -, será entregue a tempo do ano letivo 2021/2022, a Parque Escolar adianta ao Dinheiro Vivo que "as obras de conclusão da Escola Artística António Arroio estão a decorrer a um ritmo condicionado devido à dificuldade na mobilização de meios pelo empreiteiro. O último planeamento elaborado pela empresa adjudicatária prevê que a obra esteja concluída até ao final deste ano".

As obras para a requalificação da escola, no âmbiito do programa de modernização das escolas da Parque Escolar, começaram em 2009, mas nunca chegaram a ser acabadas, tendo sido interrompidas em 2012, por desistência da empresa de construção. Em 2016 foi lançado um segundo concurso público para nova empreitada, que foi publicado em abril de 2018, mas a empresa escolhida não avançou com a obra.

Em junho de 2019, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciava a retoma das obras, o que viria a acontecer em setembro desse ano. Mas passados dois anos, o novo edifício ainda não foi entregue, com prejuízo para os alunos que, à falta de alternativa - a escola não apresentou outra solução - ficam sem uma parte das aulas.

Contactado pelo Dinheiro Vivo, o diretor da escola, Rui Madeira, não comentou, até à publicação deste artigo, este novo atraso e a solução encontrada para garantir que os alunos tenham onde almoçar.