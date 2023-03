Ameaça de bomba. UE e EUA emitem alerta de segurança em Bruxelas

Parlamento Europeu em Bruxelas (Imagem de arquivo) © GEORGES GOBET / AFP

O Parlamento Europeu está a emitir um aviso aos seus funcionários para evitarem as estações de metro e um centro comercial, na capital europeia que acolhe as Instituições Europeias e o Quartel-General da NATO, perante a suspeita de um atentado à bomba.

Numa mensagem interna emitida, a que o DN teve acesso, a Direção-Geral de Segurança do Parlamento Europeu identifica dois locais precisos que foram "mencionados como alvos potenciais", nomeadamente, o centro comercial "The City 2" e "na estação de Metro Rogier".

"Pede-se aos funcionários do Parlamento Europeu em Bruxelas que mantenham a vigilância habitual e evitem a área, bem como o metro", lê-se na nota emitida pelo Parlamento Europeu.

A embaixada dos EUA em Bruxelas também está a avisar os cidadãos americanos sobre a possibilidade de um atentado na capital belga.

No alerta de segurança que consta na página da embaixada, é pedido, em particular, para que sejam evitadas zonas com "multidões", e uma "atenção" redobrada sobre os locais circundantes.

A imprensa belga está a avançar que o alerta teve origem numa notificação da Comissão Europeia, dirigida às autoridades belgas, depois de os seus serviços de segurança terem intercetado uma mensagem "escrita em russo", a indicar alvos precisos para levar a cabo um atentado em Bruxelas.

De acordo com o jornal Le Soir, a polícia belga afirma que levam a ameaça "muito a sério", e já levou a cabo inspeções "com cães-polícias capazes de detetar explosivos". As investigações realizadas "deram negativo", não tendo sido detetados sinais de explosivos.

"Mas continuamos muito vigilantes, todos os serviços policiais estão em alerta", cita o jornal, dando igualmente conta de que a Procuradoria Federal já abriu uma investigação para identificar o autor ou autores da ameaça de atentado à bomba.