Ana Gomes com mais votos em concelhos com habilitações mais fortes

Neste portal de dados estatísticos, os resultados eleitorais de cada partido são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que cada partido obteve os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

Depois, no mesmo portal é possível cruzar esse resultado com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde os partidos tiveram melhores ou piores resultados.

De acordo com aqueles dados, o terço dos concelhos onde Ana Gomes obteve melhores resultados nesta eleição registou nos últimos 14 dias 1.472,79 casos de covid-19, número 54,5% inferior aos 3.236,99 casos por 100 mil habitantes a nível nacional.

No caso de Ana Gomes é também possível verificar o seguinte:

+++ Ambiente +++

Os concelhos onde Ana Gomes teve mais votos nas eleições deste domingo registam um volume de resíduos urbanos preparados para valorização e reciclagem da ordem dos 56,83%, superando em 13,29% a média nacional, de 50,17%.

Ana Gomes obteve ainda melhor votação em concelhos onde o consumo de eletricidade por habitante (4.861,17 kilowatts/hora) ultrapassa em 5,20% o valor médio nacional (4.620,76 kilowatts/hora).

+++ Demografia +++

Nestes concelhos, a população estrangeira representa 6,78% da população, valor que supera em 18,49% a média nacional de 5,72%.

Os dados indicam que a percentagem de população residente com menos de 15 anos é de 14,30%, o que aponta para uma população mais jovem do que a média nacional, em que os que têm menos de 15 anos representam 13,63% dos residentes.

Ao mesmo tempo, nestes concelhos a percentagem de população com mais de 65 anos é ligeiramente inferior à média nacional: 21,62% contra 21,99%.

Nos concelhos onde Ana Gomes teve melhor resultado, o número de divórcios em cada 100 casamentos é superior em 3,49% à média nacional, já que é de 62,77, o que compara com 60,65 a nível nacional.

+++ Economia +++

No terço dos concelhos onde Ana Gomes teve melhores mais votos, o ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem é de 1.256,18 euros, valor que compara com os 1.168,42 euros de média nacional.

O poder de compra por habitante é nestes concelhos de 110,88 pontos, 10,75% acima da média nacional correspondente a 100 pontos.

Por outro lado, as empresas nascidas um ano antes revelam uma sobrevivência da ordem dos 11,15%, contra a média nacional de 10,50%.

Os dados também mostram que Ana Gomes teve melhor resultado em concelhos onde a produtividade aparente do trabalho das empresas não financeiras supera em 8,68% a média nacional e o valor mediano das rendas e das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares é de, respetivamente, 6,57 euros e 1.438,49 euros, em ambos os casos acima da média nacional.

+++ Educação +++

Na população com mais de 15 anos e com pelo menos o ensino secundário, o valor é superior em 14,28%, correspondendo a 34,89% no terço em que Ana Gomes teve melhores resultados e 30,53% a nível nacional.

Estes concelhos registam, por outro lado, um número de estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário por 10 mil habitantes inferior à média nacional, mas registam valores superiores ao conjunto do país no que diz respeito ao número de alunos por computador (nos ensinos básicos e secundários): 4,82 contra 4,55.

A percentagem de empregadores com pelo menos o ensino secundário é de 58,70% acima dos 53,3% da média nacional.

+++ Política +++

Ana Gomes partiu para esta eleição sem ter o apoio expresso de nenhuma força política, mas os dados mostram que o terço onde teve percentagem de votação mais elevada corresponde aos concelhos onde todos os partidos, exceto o PSD, tiveram votações mais expressivas nas legislativas de 2019 do que a nível nacional.

Assim, Ana Gomes teve mais votos nos concelhos onde a CDU obteve 7,20% dos votos nas legislativas de 2019, quando apenas obteve 6,46% a nível nacional.

O mesmo sucede com o BE, que nas eleições de 2019 teve neste terço de concelhos 10,62% dos votos, quando a nível nacional teve 9,67%, e com o Chega, que nestes concelhos teve 1,35% e a nível nacional 1,30%.

No caso do PS, partido a que Ana Gomes pertence, a candidata obteve melhores resultados no terço de concelhos onde os socialistas tiveram 36,93% dos votos nas legislativas de 2019, acima do resultado nacional de 36,65%.

+++ Sociedade +++

Nos concelhos onde Ana Gomes teve mais votos, a percentagem de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) é de 3,26%, acima da média nacional de 3,03%.

A percentagem de casamentos não católicos é de 72,69% nos concelhos onde Ana Gomes conseguiu melhor 'performance', sendo de 69,36% a nível nacional.

O número de camas em hospitais por mil habitantes é também superior nos concelhos onde Ana Gomes teve mais votos sendo, em média de 4,17 nestes concelhos e de 3,15 a nível nacional.

Por outro lado, nestes concelhos os crimes por 10 mil habitantes rondam os 337,76, contra a média de 314,61 a nível nacional.