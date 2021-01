Ana Gomes já foi contactada por Casa Civil de Marcelo e receberá hoje indicações da DGS

Foto disponibilizada pela SIC da candidata às Eleições Presidenciais, Ana Gomes, momentos antes do debate com Marisa Matias (ausente da foto) realizado nos estúdios da SIC, Lisboa, 04 de janeiro de 2021. JOSÉ FERNANDES/SIC/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Janeiro, 2021 • 08:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Acabo de ter contacto de Casa Civil PR. Amanhã serei contactada por autoridades saúde. Seguirei obviamente recomendações que me fizerem. Seguirei online reunião Infarmed. Ignoro se debate RTP com todos os candidatos será mantido. Sinto-me muito bem", escreveu a antiga eurodeputada socialista, na sua conta no Twitter, pouco antes da meia-noite.

Meia hora antes, a candidata tinha escrito não ter ainda sido contactada pela Presidência da República e estar a aguardar instruções da Direção Geral de Saúde (DGS).

A dúvida é se a antiga eurodeputada socialista terá ou não de cumprir isolamento profilático, uma vez que teve um debate televisivo no sábado com Marcelo Rebelo de Sousa, na RTP.

Numa primeira publicação na rede social Twitter, Ana Gomes tinha desejado ao Presidente da República "um rápido e franco restabelecimento" e que continue sem sintomas.

"Acabo de saber que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está com covid. Desejo a continuação de falta de sintomas e rápido e franco restabelecimento", escreveu, pouco antes das 23:00.

A candidata teve hoje agenda presencial: uma iniciativa em Mem Martins (Sintra), ao ar livre, e na qual esteve sempre de máscara.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve na segunda-feira um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.

"Tendo o Presidente da República testado negativo ontem, e apesar do teste antigénio de hoje ser negativo, soube-se agora, às 21:40, que o teste PCR deu positivo", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, o chefe de Estado, "que está assintomático" comunicou esta situação "ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico".

"Cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos partidos políticos previstas para amanhã ", acrescenta-se na nota.