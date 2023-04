Ana Jorge toma posse como provedora na próxima terça-feira

Ana Jorge, médica, presidente nacional da Cruz Vermelha Portuguesa e ex-ministra da Saúde dos XVII e XVIII Governos Constitucionais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A tomada de posse de Ana Jorge como provedora da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) deverá ocorrer na próxima terça-feira, apurou o Dinheiro Vivo.

Ana Jorge, médica, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e ex-ministra da Saúde dos governos de José Sócrates, sucede no cargo a Edmundo Martinho cujo mandato terminaria em novembro.

A escolha do provedor da SCML é feita por decisão conjunta do primeiro-ministro e da ministra do Trabalho. Já os restantes membros que compõem a Mesa são nomeados pela ministra do Trabalho, sob proposta do provedor.

Ana Jorge tinha sido afastada pelo atual provedor do projeto de reconversão do antigo hospital militar da Estrela da SCML em unidade de cuidados continuados.