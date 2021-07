Ana Paula Rodrigues: "Estaremos próximos do pico da pandemia"

Internamento hospitalar de doentes com covid-19 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

David Pereira/ Diário de Notícias 27 Julho, 2021 • 10:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O Rt tem vindo a aproximar-se de 1, o que indica que estaremos próximos do pico da pandemia. Na segunda onda, isto só aconteceu quando foram implementadas medidas restritivas", indica Ana Paula Rodrigues, do Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA), na reunião esta terça-feira no Infarmed para traçar a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal.

"Houve um aumento de incidência em todas as regiões do país, mas em distintos padrões. Norte e Madeira estão com um Rt mais elevado. Temos a epidemia a diferentes velocidades", precisa a médica do departamento de epidemiologia do INSA.

"Observa-se um aumento de casos e de internamentos a um ritmo diferente nos grupos já vacinados e nos grupos não vacinados. Também tivemos um decréscimo importante no risco de morte."

Acompanhe ano minuto, no Diário de Notícias, as principais conclusões da reunião no Infarmed.