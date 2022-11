Anda muita gente enganada a googlar por uma marca de carros que não existe, a "KN"

Logótipo da Kia está a levar milhares de internautas a pesquisar por "KN car"

Muitos internautas estão a pesquisar no Google pela marca de automóveis "KN", que na verdade não existe. O engano deve-se ao logótipo da Kia, que não é explícito nas letras que o compõem.

De acordo com dados da ferramenta Google Trends, que mede a tendência de pesquisas no motor de buscas, no último ano registou-se em Portugal um aumento de 300% das buscas por "carro KN" e mais 130% por "KN car". E este é já um fenómeno mundial.

No Twiiter, Ashwinn Krishnaswamy, que dirige uma agência de publicidade a partir de Nova Iorque, nos EUA, chamou a atenção para a confusão que o logo da Kia está a gerar nas pesquisas no Google. "O novo logo da Kia é tão inacreditável que, pelo menos, 30 mil pessoas pesquisam por "KN car" desde a mudança", escreveu.

the new kia logo is so unreadable that at least 30k people a month search for the "KN car" ever since its debut pic.twitter.com/jRj25JoAPp - Ashwinn (@Shwinnabego) November 17, 2022

O logótipo da marca sul-coreana mudou em 2021, mas o facto de já ter à venda muitos modelos 100% elétricos e com um design arrojado pode explicar que desde então tenha dado cada vez mais nas vistas.

Nos primeiros dez meses deste ano, a Kia vendeu 5665 automóveis ligeiros de passageiros em Portugal, representando um aumento de 34,2% face ao período homólogo do ano passado, segundo dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal.