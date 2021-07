André Peralta Santos: "Incidência com uma tendência de estabilização ou descida na AM Lisboa e no Algarve"

Vacinação reduz o risco de hospitalização e de morte, nota especialista da DGS (Imagem de arquivo) © Pedro Correia/Global Imagens

David Pereira/ Diário de Notícias 27 Julho, 2021 • 10:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Desde meados de maio que a incidência tem vindo a crescer. A incidência é agora superior a 400 casos por 100 mil habitantes, com uma média diária de 3000 casos", contextualiza André Peralta Gomes, da Direção-Geral de Saúde (DGS), na reunião esta terça-feira no Infarmed para traçar a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal.

"Há uma maior incidência nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e no Algarve, com uma tendência de estabilização ou descida na AM Lisboa e no Algarve. A área metropolitana do Porto iniciou o aumento da incidência depois da de Lisboa, por isso é natural que tenha algum atraso na descida", precisou o diretor dos Serviços de Informação e Análise da DGS.

"Novos casos incidem sobretudo nos adultos jovens, entre os 20 e os 40 anos, mas também há um aumento da incidência nas outras faixas etárias." Ainda segundo André Peralta Gomes, "as Unidades de Cuidados Intensivos estão com ocupação de 78% sobre o valor crítico de 255 camas".

"É muito notória a redução de risco de hospitalização para quem tem a vacinação completa. A mortalidade também tem tido uma tendência crescente, mas muito diferente do que já foi", avançou ainda o especialista. "Algarve e Lisboa e Vale do Tejo são as regiões com maior positividade."

Acompanhe ano minuto, no Diário de Notícias, as principais conclusões da reunião no Infarmed.