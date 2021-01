André Ventura demite-se e vai a eleições internas no Chega

O candidato à Presidência da República, André Ventura, durante um comício, no âmbito da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, no Campo de São Mamede, em Guimarães, 17 de janeiro de 2021. HUGO DELGADO/LUSA © LUSA

André Ventura anunciou a demissão de presidente do Chega e volta a candidatar-se à liderança do partido, garantindo que "esmagou a extrema-esquerda".

"Devolverei aos militantes do Chega se querem ou não a continuidade deste projeto à frente deste partido", anunciou o líder do Chega, provocando eleições internas. "Somos firmes e ficámos aquém dos 15% com algumas décimas de diferença com uma candidata que representa o pior do que Portugal tem", frisou o candidato, avisando que não haverá Governo de direita em Portugal sem o Chega.