André Ventura com recorde de rejeição: 65% dos inquiridos não gostam das ideias nem do candidato

Foto cedida pela SIC do debate televisivo entre os candidatos às Eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa (D) e André Ventura (E), moderado pela jornalista Clara de Sousa nos estúdios da SIC, Lisboa, 6 de janeiro de 2021. © JOSÉ FERNANDES/SIC/LUSA

A sondagem feita pela Aximage para o DN, JN e TSF quis sentir o pulso à forma como o eleitorado encara a personalidade e as ideias defendidas por cada um dos candidatos à Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa reúne o maior consenso, com 66% dos inquiridos a indicarem que gostam tanto do candidato como das suas políticas.

André Ventura é o candidato com a maior taxa de rejeição nesta sondagem: 65% dos inquiridos, quase dois terços, apontam que não gostam do candidato nem sequer das suas políticas. A comparar com os restantes candidatos, Ventura gerou a percentagem mais significativa a esta questão, já que nenhum dos outros candidatos registou uma resposta acima dos 40% nesta questão.

Apenas 8% dos inquiridos apontam que não gostam do atual Presidente ou das suas ideias - o valor mais baixo nesta categoria. Há 35% dos inquiridos que não gostam de Tiago Mayan, o candidato da Iniciativa Liberal, ou das suas ideias; segue-se João Ferreira (34%), Ana Gomes (32%), Marisa Matias (29%) e Tino de Rans (26%). Note-se que é nesta questão da dupla rejeição que foram geradas as respostas mais expressivas.

A sondagem colocou quatro questões aos inquiridos: gosto do candidato e das suas políticas; gosto do candidato mas não das políticas; não gosto do candidato mas gosto das suas políticas e, por fim, não gosto do candidato nem das políticas.

Na aprovação dupla (personalidade e ideias), 66% dos inquiridos aprovam Marcelo Rebelo de Sousa; segue-se Ana Gomes (24%); Marisa Matias (22%), Tino de Rans (18%), João Ferreira (14%), André Ventura (12%) e Tiago Mayan (11%).

Nesta sondagem, o eleitorado mostra que é difícil gostar das políticas mas não do candidato em si: é a categoria com respostas menos expressivas, mostrando que, para os eleitores, a personalidade pesa mais do que as ideias. O valor mais alto pertence a Ana Gomes, com 9%.

A provar que a personalidade é mais valorizada do que as ideias, 30% refere que gosta de Tino de Rans mas não das suas políticas. Esta é a percentagem mais expressiva, seguida por Marisa Matias (23%); Marcelo Rebelo de Sousa (17%), João Ferreira (16%); Ana Gomes (15%), Tiago Mayan (10%) e, por fim, André Ventura (8%).