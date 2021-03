Android Auto chega a Portugal

Dinheiro Vivo 30 Março, 2021 • 22:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lançado em 2015, o Android Auto é o sistema que permite que os condutores - ou não - acedam às aplicações do seu smartphone e realizem tarefas como enviar mensagens ou obter direções, enquanto mantêm os olhos na estrada e as mãos no volante.

Agora, a informação é que sistema estará disponível "ao longo dos próximos meses" para os condutores portugueses.

Desde o lançamento do sistema operativo Android Automotive OS, a Google garantiu que este estaria disponível a todos os condutores e disponibilizaria forma de comunicação e utilização muito "simples, seguras e conectadas".

Quem possui telefones com o Android 10 e superior, apenas precisará de conectar o telemóvel Android a um dos 500 modelos de veículos compatíveis de 50 marcas diferentes. No caso dos smartphones com o Android 9 e anteriores, o utilizador terá que descarregar a aplicação através da Play Store.

Atualmente disponível em quase todos os principais fabricantes de automóveis e em 100 milhões de carros no mundo inteiro, tornou-se numa das formas mais populares para tornar a condução "mais simples, pessoal e útil".