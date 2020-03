Angola pode ganhar com ofensiva de Trump na Arábia Saudita para subir preços

Angola poderá sair beneficiada com a pressão da Administração norte-americana para convencer a Arábia Saudita a parar com a guerra de preços que iniciou com a Rússia. Os Estados Unidos querem ver o barril de crude voltar a subir, porque essa será a via de ultrapassar o garrote agora sentido pela sua indústria do petróleo de xisto (também chamado de fracking) que está em colapso perante os valores irrisórios do barril abaixo dos 30 dólares – menos de metade daquilo que seria o ponto de equilíbrio – e de suster o ritmo galopante de falências no setor.

Segundo relatos de orgãos de comunicação árabes, como a Arab News ou a Al jazeera, mas também de sites especializados, o secretário de Estado norte americano Mike Pompeo está a exercer uma forte pressão diplomática sobre o Reino Saudita para que este considere colocar um ponto final na guerra de preços que mantém com a Rússia e que tem determinado, em grande medida, a perda de valor da matéria-prima.

Uma guerra que resulta da falta de entendimento, no início de março, entre os países da OPEP e um grupo de 11 não membros liderados por Moscovo para reforçar os cortes à produção global como forma de manter os preços nos mercados equilibrados, devido à recusa da Rússia em seguir por esse caminho, mesmo apesar dos efeitos adversos da pandemia de Covid-19 sobre a eonomia global e sobre o valor do crude. A recusa de Moscovo em aumentar os cortes à produção, por considerar que esta já estava baixa, extremou as reações. A Arábia Saudita ameaçou romper o acordo e passar a produzir no máximo da sua capacidade, o que inundaria o mercados com petróleo e faria com que em poucos dias se registasse a maior queda diária no valor do barril desde 1991, aquando o início da Guerra do Golfo.

Agora, em pleno declínio acelerado da economia planetária marcado pelo ritmo da pandemia Covid-19, os Estados Unidos procuram estancar esta sangria na sua economia, desde logo para salvar a sua preciosa indústria do petróleo de xisto. A extração de gás e petróleo da rocha de xisto no subsolo – explodindo-o através da injeção de água e químicos a grande pressão – permitiu que, nos últimos anos, os Estados Unidos tivessem saído da sua condição de importador líquido de crude para passar a ser exportador e um dos três maiores produtores do mundo.

E é assim que, apesar de países fortemente dependentes do preço do petróleo e respetivas exportações, como Angola e Nigéria, não estarem nas preocupações de Donald Trump, poderão vir a sair beneficiados com as suas movimentações diplomáticas. Em Angola, com o estado de emergência declarado, uma menor despesa e um menor consumo de combustíveis fortemente subsidiados, o país poderá, no curto prazo, ganhar não gastando. Basta lembrar os mais de 1,3 mil milhões de dólares que a Sonagol investe anualmente para controlar os preços da gasolina e gasóleo em Angola.

Concluindo, os países petrodependentes têm até 01 de abril, quando termina o acordo da OPEP, para ver se a pressão da Administração Trump surte efeito ou não.