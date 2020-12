Veja em direto o debate Relançar Portugal do 9º aniversário do Dinheiro Vivo

Por Dinheiro Vivo 09 Dezembro, 2020 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

Em mais uma conferência de aniversário, o Dinheiro Vivo leva a debate ideias para recuperar Portugal nos diferentes setores afetados pela crise pandémica.

Num momento em que o país vive um dos períodos mais difíceis da sua história recente e, como todo o mundo, luta para deixar para baixar a curva de contágios e começar a recuperar a economia, o Dinheiro Vivo traz a debate cinco setores-chave.

Relançar Portugal é o mote para a conferência deste 9.º aniversário do Dinheiro Vivo, em parceria com a PWC, que terá lugar na AESE Business School já no dia 9 de dezembro, entre as 9.25 e as 12.00.

A enriquecer o debate estarão representantes desses setores, incluindo Sofia Tenreiro, COO Comercial da Galp, Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group., José Miguel Leonardo, CEO da Randstad, Ricardo Parreira, CEO da PHC e Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas (a confirmar).

Turismo e Restauração, Indústria, Energia, Digitalização, Formação de Recursos Humanos e Saúde serão alguns dos temas focados numa conferência de aniversário que contará ainda com os inputs do territory senior partner da PWC, António Correia. Poderá ainda assistir à apresentação do professor da AESE e lecturer in Financial Management Education da King"s College, Londres, Manuel Rodrigues.

A encerrar o dia, a dean da AESE Business School, Fátima Carioca, focará os desafios mais relevantes que o país tem pela frente para ser bem sucedido nesta recuperação.

Programa

9.25 Boas vindas: Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias

9.35 Abertura: Rita Marques, secretária de Estado do Turismo

9.45 Introdução: Uma visão global: da Saúde à Economia" - Manuel Rodrigues, Professor da AESE e lecturer in Financial Management Education da King"s College, Londres

10.00 DEBATE: Relançar Portugal

Moderação Joana Petiz, diretora do Dinheiro Vivo

ENERGIA: Sofia Tenreiro, COO Comercial da Galp

INDÚSTRIA, TURISMO, RESTAURAÇÃO: Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group

RH e FORMAÇÃO: José Miguel Leonard, CEO da Randstad

SAÚDE: Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Lusíadas

DIGITALIZAÇÃO: Ricardo Parreira, CEO da PHC Software

11.20 Apresentação keynote speaker PwC: António Correia, territory senior partner

11.45 Encerramento: Fátima Carioca, Dean da AESE