António Costa acusa Bloco de "desertar" da esquerda

O primeiro-ministro, António Costa, no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

"O BE utiliza uma metodologia de comparação que procura ignorar a variação ao longo do ano do número de médicos do SNS. Como se vê de 2015 até agora, sistematicamente em janeiro temo sum pico e ao longo do ano vão saindo. Tem de comparar o mês homólogo ou então ver a tendência e essa tendência é que ao longo destes anos temos mais 4.500 médicos no SNS do que tínhamos anteriormente", indicou António Costa, mostrando vários gráficos.

"Não vale a pena querer polarizar o debate entre nós, porque a alternativa não é entre o Orçamento que o Governo apresenta e o Orçamento que o BE vai votar contra. A alternativa que existe é a alternativa que o Governo apresenta e a que a direita apresenta", apontou o chefe do Governo.

E enumera todos os partidos e as deputadas não inscritas que vão permitir a aprovação do documento na generalidade, "no sentido de superar insuficiências e limitações, não desertam da esquerda para se juntarem à direita que inviabilizam a passagem deste Orçamento na especialidade", atirou.