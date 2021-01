António Costa anunciará decisão sobre fecho das escolas às 13h

O primeiro-ministro, António Costa. © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O primeiro-ministro anunciará ao início desta tarde qual a decisão sobre o encerramento das escolas.

A informação consta numa atualização da agenda do primeiro-ministro, disponibilizada pela agência Lusa. De acordo com estas informações, decorrerá uma reunião do Conselho de Ministros a partir das 9h30 desta quinta-feira. Depois disso, serão feitas declarações à imprensa a partir das 13 horas, no Palácio Nacional da Ajuda. No entanto, conforme ressalva a nota de agenda, a hora mencionada é indicativa, podendo estar sujeita a atrasos.

Em declarações à agência Lusa, feitas na última noite, o Governo prepara-se para encerrar as escolas, com efeitos já a partir desta sexta, dia 22.

Fonte do executivo avançou à Lusa que, " a informação que o Governo recebeu na quarta-feira, após reunião com epidemiologistas, foi considerada muito relevante e determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal".

Com o encerramento das escolas o objetivo principal do Governo será o de "isolar todo o sistema escolar", já que, "não havendo aulas, evita-se que as pessoas sejam forçadas a sair de casa".

Numa entrevista à RTP, também ontem à noite, Marta Temido, ministra da Saúde, detalhou que estava em cima da mesa o encerramento das escolas, sendo necessária uma reunião do Conselho de Ministros para tomar uma decisão mais concreta.

No debate na Assembleia da República, esta semana, o tema do encerramento de escolas foi recorrente. António Costa indicou que, caso a variante britânica da Covid-19 se tornasse dominante no País, as escolas poderiam ser encerradas.

Na reunião no Infarmed, no dia 12 de janeiro, o peso da variante britânica era descrito como modesto; no entanto, a situação terá sofrido alterações ao longo dos últimos dias. De acordo com um estudo, avançado pelo Expresso, a variante britânica, mais contagiosa, representará já 18,5% dos casos de covid-19 em Portugal. Na região de Lisboa e Vale do Tejo o peso desta variante é ainda maior: pode já corresponder a mais de 30% dos novos casos positivos.

De acordo com o semanário, uma das hipóteses em cima da mesa estará ligada também a um ajustamento do calendário escolar.