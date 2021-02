António Costa confirma que confinamento se mantém sem alteração nos próximos 15 dias

Primeiro-ministro, António Costa © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

"Este não é ainda o tempo do desconfinamento", afirmou o primeiro-ministro esta sexta-feira depois do Conselho de Ministros que aprovou o decreto de lei que regulamenta o estado de emergência.

António Costa justificou com o facto de, face ao ano passado, quando foi feito o desconfinamento da primeira vaga, o número de novos casos ser ainda quatro vezes superior. "Temos tido melhorias, mas todas são relativas e estamos melhor face à pior situação em que estivermos nesta pandemia", afirmou o primeiro-ministro.

"O número de novos casos é mais de quatro vezes superior ao número de novos casos que tínhamos do dia 4 de maio quando iniciámos o desconfimanento da primeira vaga", sublinhou.

O primeiro-ministro apontou ainda o atraso na entrega de vacinas por parte das farmacêuticas e que não permitem acelerar o calendário da vacinação.

"Temos procurado manter sempre o equilíbrio de forma a adotar as medidas estritamente necessárias", mas "neste momento ainda não é o momento para aliviar este nível de confinamento", reafirmou já no final da intervenção.

"O Conselho de Ministros aprovou, eletronicamente, o decreto que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, mantendo as regras atualmente vigentes até às 23h59 do dia 16 de março de 2021", refere a única linha do comunicado do Conselho de Ministros.

"Não vou começar a especular sobre quando vamos começar o desconfinamento, mas tudo depende onde estivermos no dia 11 de março", data prometida para apresentar o plano de reabertura do país.

"Neste momento vivemos uma fase perigosa", avisou o primeiro-ministro para reafirmar a necessidade de manter as regras de restrição atualmente em vigor, apesar de se verificar um aumento das deslocações dos portugueses.

"Não queria contribuir para criar a ilusão e sobretudo para que as pessoas percam de visto esta ideia fundamental: nos próximos quinze dias é preciso manter tudo como temos até agora", frisou o chefe do governo.