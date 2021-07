António Costa diz que remodelação não está no horizonte

© EPA/KENZO TRIBOUILLARD

O primeiro-ministro, António Costa, afasta o cenário de uma remodelação governamental a curto prazo, avança este sábado o jornal Público, antecipando o conteúdo de uma entrevista ao líder do governo a publicar amanhã.

António Costa assegura que "não está prevista nenhuma remodelação" governamental "no horizonte" próximo, embora o primeiro-ministro reconheça desgaste dos ministros com o último ano e meio de governação em pandemia, escreve o jornal.

Segundo o Público, o líder do governo considera que todos os membros do governo têm cumprido, e defende a estabilidade governativa para continuidade das políticas e das reformas em curso.

Na mesma entrevista, Costa afasta também o cenário de saída próxima do governo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerando que este tem ainda "uns cinco anos" para exercer funções políticas.

O primeiro-ministro afirma ainda que não anda "à procura de emprego", depois de lhe ter sido colocada a hipótese de um cargo europeu, em 2019, e acrescenta que não há cargos europeus disponíveis "neste momento".

Segundo o Público, o primeiro-ministro defende ainda a constitucionalidade da medida de limitação à circulação entre as 23h e as 5h nos concelhos com maior incidência de casos de infeções com o Sars-Cov-2, afirmando que esta está enquadrada pela Lei de Bases da Proteção Civil.