O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante uma conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros no Palácio de São Bento, Lisboa, 21 de janeiro de 2020. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Na conta oficial de primeiro-ministro, António Costa felicitou Marcelo Rebelo de Sousa pela vitória nas Presidenciais 2021.

"Felicito calorosamente Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição, com votos das maiores felicidades na continuidade do mandato presidencial, em proximidade com os portugueses, em defesa da Constituição e do prestígio internacional de Portugal, em profícua cooperação institucional", escreveu António Costa