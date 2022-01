António Costa: "Maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho"

Secretário-geral do PS, António Costa. © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

António Costa assumiu que o PS ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta. A partir de um hotel em Lisboa, o secretário-geral dos socialistas garantiu que vai assumir a "responsabilidade acrescida" que resultou do ato eleitoral.

"Uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é governar sozinho. É uma responsabilidade acrescida. É governar com e para todos os portugueses. Esta maioria será uma maioria de diálogo com todas as forças políticas que representam os portugueses na sua pluralidade", afirmou o secretário-geral do PS.

O líder do PS estima que o partido obtenha 117 ou 118 deputados, acima do patamar mínimo dos 116 deputados necessários para obter a maioria absoluta. Nestas contas não entram os deputados eleitos pelos círculos da Europa e de fora da Europa, com dois mandatos cada um.

Para António Costa, esta foi uma vitória "da humildade, da confiança e pela estabilidade".

O vencedor das eleições legislativas adiantou ainda que vai promover reuniões com todos os partidos que forem eleitos para a Assembleia da República, com exceção do Chega.

António Costa considera ainda que os portugueses "mostraram um cartão vermelho a qualquer crise política" e manifestaram desejo de "contarem com estabilidade, certeza e segurança" nos próximos anos.

(Notícia atualizada às 00h31 com mais informação)