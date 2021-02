António Costa promete plano de desconfinamento a 11 de março

António Costa, primeiro-ministro © EPA/ANTONIO COTRIM

O primeiro-ministro promete apresentar dentro de duas semanas o plano de desconfinamento para a reabertura do país depois do novo confinamento geral decretado em meados de janeiro.

"Dentro de quinze dias apresentaremos o ​​​​​​​plano de desconfinamento e será um plano gradual que progressivamente irá abranger sucessivas atividades e tal como há um ano será guiado por um conjunto de critérios objetivos", afirmou depois da reunião do Conselho de Ministros que aprovou o decreto de lei que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Para já, António Costa diz que apesar das melhorias ainda não é possível reabrir o país. "Temos tido melhorias, mas todas são relativas e estamos melhor face à pior situação em que estivemos nesta pandemia", afirmou o primeiro-ministro, sublinhando que "este ainda não é o tempo do desconfinamento".

"No dia 11 de março iremos apresentar o plano de desconfinamento, que esse plano, tal como aconteceu há um ano, será progressivo, gradual, diferenciado e em função de setores de atividade e, porventura, em função de localizações como já vigorou num cerro período de tempo e sempre associado a critérios objetivos relativos à evolução da pandemia", garantiu.

"O número de novos casos é mais de quatro vezes superior ao número de novos casos que tínhamos do dia 4 de maio do ano passado quando iniciámos o desconfimanento da primeira vaga", justificou.

No dia 19 de março do ano passado, foi declarado o primeiro período de estado de emergência, que foi renovado a 3 e a 18 de abril. Entre os dias 9 e 13 de abril (período da Páscoa) e entre 1 e 3 de maio (Dia do Trabalhador), foi decretada a limitação de circulação entre municípios.

Já no dia 3 de maio foi declarada a passagem para o estado de calamidade, ao qual se seguiram três fases de desconfinamento. A 1 de julho foi declarado o estado de alerta para a generalidade do país, o estado de contingência para a Área Metropolitana Lisboa e o estado de calamidade para 19 freguesias de cinco municípios da Área Metropolitana de Lisboa.