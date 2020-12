António Costa termina isolamento após teste negativo para a covid-19

O primeiro-ministro, António Costa © MÁRIO CRUZ/LUSA

Através de comunicado, o Gabinete do Primeiro Ministro dá conta de que António Costa recebeu um resultado negativo para a covid-19, no teste que realizou esta terça-feira. Desta forma, o primeiro-ministro termina esta quarta-feira o período de isolamento profilático.

"O Primeiro-Ministro testou negativo para a Covid-19 no teste que efetuou ontem e termina hoje o período de isolamento profilático de 14 dias que havia sido determinado pela autoridade de saúde", indica o comunicado. "O Primeiro-Ministro, que manteve toda a atividade executiva e a agenda de trabalho não presencial, sairá hoje do confinamento que cumpriu na Residência Oficial, em São Bento, retomando a atividade pública regular."

António Costa iniciou o isolamento profilático após ter estado num almoço em Paris, no dia 16, com Emmanuel Macron, Presidente francês, que testou positivo para a covid-19, no dia 17 de dezembro. Além de António Costa, também vários governantes europeus presentes no encontro iniciaram um período de isolamento, como o PM espanhol Pedro Sánchez, ou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

No mesmo dia em que iniciou o isolamento, Costa realizou um teste para a covid-19, já marcado devido à viagem que tinha na agenda para São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau - entretanto canceladas devido ao contacto com Macron.

António Costa esteve em isolamento na residência oficial, em São Bento, ao longo dos últimos dias.