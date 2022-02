António Costa testa positivo à covid-19

© Pedro Rocha / Global Imagens

O primeiro-ministro António Costa testou positivo à covid-19 esta terça-feira. A notícia é avançada pela RTP. António Costa encontra-se em isolamento.

A informação foi entretanto confirmada pelo gabinete do Primeiro-Ministro. Em comunicado, o gabinete refere que "o primeiro-ministro efetuou um teste à covid-19 tendo tido um resultado positivo" num teste antigénio. Segundo a informação prestada, António Costa está assintomático e vai cumprir um período de isolamento de sete dias.

António Costa ia chefiar a delegação do Partido Socialista (PS) que seria recebida na próxima quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na ronda de reuniões com os partidos após as eleições legislativas.

O primeiro-ministro já tinha estado em isolamento em junho de 2021 após ter estado em contacto com um caso positivo.