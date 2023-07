António Silva, o senhor 14 900%

António Silva © AFP

Khvicha Kvaratskhelia, georgiano do Nápoles, vale hoje 85 milhões de euros, o que o torna um dos jogadores mais caros do futebol mundial. Há um ano valia "meros" 15 milhões. De 1 de julho de 2022 para 1 de julho de 2023, teve, portanto, uma colossal subida de 466% no valor de mercado, a que não é alheia a participação decisiva do craque na conquista surpreendente do campeonato italiano pelo gigante do sul de Itália. Na lista de 15 futebolistas mais inflacionados do último ano, ninguém supera, no entanto, um português.

António Silva, central do Benfica de 19 anos, viu o preço do passe aumentar incríveis 14 900%, segundo a tabela de 15 jogadores com maior crescimento no mercado compilada pelo site Sportingpedia. Quem por hipótese, o desejasse contratar em 2022 poderia levá-lo da Luz, em teoria, por 300 mil euros. Agora, precisa de 44,7 milhões. Eis a prova de que a aposta na formação de atletas é chave para as finanças de clubes a meio da cadeia alimentar do futebol, como os três grandes portugueses.

Outra aposta rentável é nos mercados abaixo dessa cadeia, menos ricos em dinheiro, por um lado, mas tão ou mais valiosos em talento, por outro, como o sul-americano. Exemplo: Enzo Fernández, custava os mesmos 15 milhões de Kvaratskhelia há um ano, quando trocou River Plate por Benfica; hoje, já no Chelsea, vale 65 milhões, segundo os sites especializados. Ele está também no top-15 das valorizações.

O 15º (e último) da tabela é, em contrapartida, o mais caro. Vinícius Junior, brasileiro do Real Madrid, "só" teve um aumento de 50% num ano pela simples razão de já custar uma fortuna em 2022 - de 100 milhões passou a valer 150 milhões.

Na lista de 15 mais valorizados, destaque ainda para o argentino Alexis McAllister, o único, por enquanto, a mudar de clube nesta janela, do Brighton para o Liverpool: de 16 milhões em 2022 passou a valer 65 milhões agora, a que não é alheio outro fator, o Mundial-2022. Dos 15 da lista, 10 estiveram no Qatar.

Depois de Silva, os cinco mais valorizados do ano passado para este são Baldé, espanhol do Barcelona, com aumento de 1150%, Hojlund, dinamarquês do Atalanta, 900% mais caro, o citado Kvaratskhelia e Mudryk, ucraniano do Chelsea, com valorização de 455%.