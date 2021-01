Apoiantes de Trump invadem Capitólio em protesto. Recolher obrigatório decretado em Washington

DV/AFP 06 Janeiro, 2021 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA, no Congresso em Washington, teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados por manifestantes pró-Trump no Capitólio.

Enquanto os representantes e senadores discutiam a objeção levantada por um grupo de republicanos à contagem dos votos no Arizona, no início da sessão de ratificação dos resultados eleitorais, apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, entraram no Capitólio, obrigando à suspensão da sessão.

Milhares de manifestantes tinham reunido esta quarta-feira em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden.

O New York Times indica que o vice-presidente Mike Pence já foi retirado, tal como os congressistas. Entretanto, o mayor da Washington DC decretou um recolher obrigatório para as 18h locais (23h em Portugal Continental) para obrigar à dispersão dos manifestantes.

Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazer ouvir a sua voz, em protesto do que considera ser uma "fraude eleitoral", tendo mesmo dito que "nunca" aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro.

Os manifestantes obedeceram ao comando do Presidente cessante e dirigiram-se para o Capitólio, tendo mesmo forçado a oposição da polícia, que tentou impedir a sua entrada no edifício.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building - fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I"ve ever seen in my life. Thousands, police can"t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN - ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Minutos depois, agentes de segurança começaram a evacuar escritórios do Capitólio, por razões de segurança e, de seguida, aconselharam a suspensão dos trabalhos na Câmara de Representantes e no Senado.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy - CNN (@CNN) January 6, 2021

O vídeo em cima da CNN mostra bem manifestantes já dentro do Capitólio.

"We are just waiting to see when law enforcement shows up and in what kind of numbers. Because right now, I can tell you, they don't have the numbers here to deal with this crowd" pic.twitter.com/MztLbmxIKT - Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2021

Trump ainda não reagiu à invasão.

(atualizado com dados do recolher obrigatório às 20h15)