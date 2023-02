As 20 companhias aéreas mais seguras do mundo em 2023 (TAP desce uma posição)

As 20 companhias aéreas mais seguras do mundo em 2023 (Imagem de arquivo) © AFP

A TAP Air Portugal foi considerada a sexta companhia aérea mais segura do mundo em 2023 (desceu uma posição em relação ao ano passado), numa lista liderada pela australiana Qantas Airways (que estava no 7º lugar). O ranking que poderá ver mais abaixo foi elaborado pelo site AirlineRatings.com, que monitoriza 385 companhias aéreas mundiais.

Segundo o editor-executivo da AirlineRatings.com, Geoffrey Thomas, estas 20 companhias aéreas mais seguras do mundo destacam-se na indústria e estão na vanguarda da segurança, inovação e lançamento de novas aeronaves, pode ler-se no site.

"No entanto, todas as companhias aéreas têm incidentes todos os dias, e muitos são problemas de fabrico de aeronaves ou de motores, não são problemas operacionais da companhia aérea. É a maneira como a tripulação lida com esses incidentes que marcam a diferença entre uma boa companhia aérea e uma insegura", disse Thomas.

A avaliação das companhias aéreas que depois as posiciona no ranking é feita segundo critérios que incluem o número de acidentes nos últimos cinco anos, o número de incidentes graves nos últimos dois anos, as auditorias dos órgãos dirigentes da aviação e associações líderes, a idade da frota da companhia aérea, a análise especializada à formação de pilotos e protocolos relacionados com a covid-19.

Veja a Lista das Companhias Aéreas Mais Seguras de 2023:

1. Qantas

2. Air New Zealand

3. Etihad Airways

4. Qatar Airways

5. Singapore Airlines

6. TAP Air Portugal

7. Emirates

8. Alaska Airlines

9. EVA Air

10. Virgin Australia/Atlantic

11. Cathay Pacific Airways

12. Hawaiian Airlines

13. SAS

14. United Airlines

15. Lufthansa/Swiss Group

16. Finnair

17. British Airways

18. KLM

19. American Airlines

20. Delta Air Lines