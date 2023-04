As 34 milhões de razões para Cholo não sair

Diego Simeone © AFP

Desde que em dezembro de 2011 chegou ao Atlético Madrid, o treinador argentino Diego Simeone ganhou duas ligas espanholas, driblando os colossos Real Madrid e Barcelona, duas ligas Europa, uma taça do Rei, uma supertaça espanhola, duas supertaças europeias e chegou a duas finais da Liga dos Campeões. Ao elevar o patamar dos colchoneros, o combativo El Cholo tornou-se um dos técnicos mais cobiçados do mundo. E o mais caro.

Simeone, com salário anual de 34 milhões de euros no Atléti, supera até Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti e outras estrelas dos clubes mais ricos e vitoriosos do mundo.

Segundo tabela divulgada pelo jornal francês L"Équipe, o espanhol do Manchester City e o alemão do Liverpool ocupam os dois lugares mais abaixo do pódio, atrás do argentino. No top ten há um português, no nono lugar, o consagrado José Mourinho, dono de salário anual de 9,2 milhões por ano, na Roma, pouco mais de um quarto do que ganha El Cholo.

Outro jornal, o espanhol El Periodico, noticiou, entretanto, que Simeone concordou em diminuir os vencimentos para continuar por, pelo menos, mais uma temporada no clube do qual já é o treinador com mais jogos, 613, superando Luis Aragonés.

Essa diminuição, porém, mantém-no no topo - e muito à frente dos rivais locais, o pluricampeão Ancelotti, do Madrid, que ganha "só" 11 milhões, e o ainda jovem Xavi, do Barcelona, para já ainda fora da primeira divisão dos mais bem pagos.

Eis o top ten, com nome do treinador, clube e salário anual.

1-Diego Simeone (Atlético Madrid): € 34 milhões;

2-Pep Guardiola (Manchester City): € 22,4 milhões;

3-Jürgen Klopp (Liverpool): € 17,8 milhões;

4-Graham Potter (Chelsea)*: € 13,5 milhões;

5-Massimiliano Allegri (Juventus): € 12,8 milhões;

6-Thomas Tuchel (Bayern): € 12 milhões;

7-Carlo Ancelotti (Real Madrid): € 11 milhões; 8-Simone Inzaghi (Inter): € 10 milhões;

9-José Mourinho (Roma): € 9,2 milhões;

10-Xabi Alonso (Bayer Leverkusen): € 5 milhões.

*demitido na segunda-feira, 3 de abril