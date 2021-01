As 6 funcionalidades 'secretas' do Instagram que precisa de conhecer

Dinheiro Vivo 05 Janeiro, 2021 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

O Instagram tornou-se a rede social de eleição para muitos e, até mesmo um local de trabalho para outros. Desta forma, e com um crescimento iminente, para que possa desfrutar ao máximo da famosa plataforma digital, deixamos-lhe 6 recursos e ferramentas que, possivelmente, desconhecia - para muitos utilizadores serão 'secretas'.

1. Possibilidade de anular o envio de mensagens

A aplicação permite que os utilizadores eliminem mensagens de um chat de conversa, independentemente da data de envio.

A funcionalidade é muito simples, basta pressionar a mensagem que pretende eliminar até aparecer a opção - Anular envio. Depois de selecionada, é mostrado um aviso onde explica que, ao anular o envio da mensagem, a mesma vai deixar aparecer para ambas as partes.

Esta ferramenta funciona tanto para mensagens, como para vídeos e imagens, ou ainda em publicações re-compartilhadas.

2. Vanish Mode - enviar mensagens que se apagam após o fecho da conversa

Ainda que não se encontre, para já, disponível em Portugal, este modo vem com o objetivo de retirar o fator permanente que as mensagens têm.

De ativação opcional, quando utilizado, as mensagens que envia são automaticamente apagadas assim que fecha a janela de conversação com outra parte.

Para o utilizar, basta fazer swipe up no seu telemóvel, ou outro dispositivo móvel que esteja a utilizar, e estará consequentemente em "modo de desaparecimento". O processo de desativação, a qualquer momento, é feito da mesma forma, bastando deslizar novamente para cima para voltar ao estado normal.

A acrescentar, e por questões de segurança, quando este modo é utilizado e uma das partes tira uma captura de ecrã à conversa, a outra é notificada.

3. Co-Watching - partilha de conteúdos em simultâneo com amigos

De forma a aumentar os níveis de conectividade, a aplicação criou esta modalidade que permite, através de uma chamada de vídeo, navegar pelo Instagram em conjunto com os participantes dessa mesma chamada.

Assim, basta selecionar a opção - Conteúdos multimédia - que aparece no ecrã e, de seguida, é possível partilhar com, até 5 participantes, as publicações de que gostou, as que guardou e até as que são sugeridas pela própria aplicação.

Esta funcionalidade foi lançada, essencialmente, como uma ferramenta de aproximação devido aos efeitos que a pandemia da covid-19 teve a nível social.

4. Limitar o tempo passado na aplicação

Nem sempre nos apercebemos do tempo que passamos em redes sociais e, para isto, o Instagram possui uma ferramenta que pode ser a chave para o controlo e gestão desse tempo.

Tal como todas as anteriores, esta é também uma funcionalidade com grande facilidade de ativação. Para isso, basta ir ao perfil pessoal e selecionar as três barras horizontais que aparecem no canto superior direito. Depois, selecionar - A tua atividade -, onde vai aparecer a média diária de horas/minutos passados no Instagram e, onde é possível selecionar - Configurar um lembrete diário.

Totalmente definido pelo utilizador, o mínimo disponível são 5 minutos. No entanto, sempre que o lembrete aparece, há também a opção de ignorar e, assim, continuar na rede social.

5. Ver todas as publicações de que já gostou

Sendo esta a funcionalidade base da rede social, por dia, a quantidade de "gostos" trocados é imensa. Desconhecida por alguns, a verdade é que existe a possibilidade de ver todas as publicações de que gostou no passado.

Semelhante ao processo anterior, aqui é também preciso selecionar as três barras horizontais no perfil pessoal e, de seguida abrir as - Definições -, onde, de entre as várias opções seleciona - Conta. No final do ecrã aparece então - Publicações de que gostaste - e, uma vez escolhida, aparecem todas as fotografias e vídeos nos quais já deixou a sua impressão.

6. Restringir perfis que não pode bloquear

Se há pessoas ou contas no seu Instagram que preferia bloquear mas que, por qualquer razão, não o pode fazer, há sempre a opção de - Restringir.

Pensada para combater o cyberbullying, esta função faz com que, a conta ou a pessoa restringida não consiga interagir nas suas publicações ou nas mensagens. Isto é, ainda que consiga ver algo que tenha publicado de forma igual, qualquer comentário feito não vai aparecer publicamente, somente para quem o fez.

Para ativar este modo, a forma mais fácil é dirigindo-se ao perfil em questão e, no canto superior direito, selecionar os três pontos que aparecem e, de imediato surge a opção - Restringir.