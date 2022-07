As avarias dos carros mais comuns com calor e viagens longas

Motor 24 21 Julho, 2022 • 22:19 Partilhar este artigo Facebook

A bagagem está devidamente arrumada, os miúdos corretamente sentados. Tudo pronto para a partida! Para a grande maioria dos portugueses, é altura de rumar aos destinos de férias com que sonharam durante todo um ano de trabalho. Contudo, há que garantir que este tempo, que se pretende ser de descanso, não implique trabalhos... forçados.

Caso decida viajar de automóvel, e sobretudo porque vai enfrentar as elevadíssimas temperaturas da época, há cuidados que não podem ser descurados. Desde logo, porque a correta manutenção do automóvel permite reduzir muito a probabilidade de indesejados contratempos.

Segundo os relatórios dos serviços de assistência em viagem, relativos aos meses de verão no ano passado, as principais causas de avaria na estrada foram problemas na bateria, nos pneumáticos e no motor, elementos que são os mais sensíveis aos efeitos do calor. Mas há mais!

Descubra quais são as avarias mais comuns nos automóveis durante o verão:

1. Motor



O automóvel também necessita hidratar-se. Os fluidos do motor são fundamentais para manter o veículo operacional, sobretudo nos dias quentes de verão. Aqueles líquidos não só lubrificam como também "arrefecem" diversos componentes. Com níveis baixos, aumenta a possibilidade de um sobreaquecimento. Verifique os níveis do óleo do motor e do líquido anticongelante. Faça-o sempre com o motor frio.

2. Bateria



O calor extremo do verão (como o frio rigoroso do inverno) afetará sempre as reações que ocorrem no interior das baterias, que podem, por isso, perder eficiência. Também é importante prestar atenção à evaporação rápida dos fluidos da bateria por excesso de calor, que leva à corrosão em distintos terminais e conexões. Dica: quando a bateria do automóvel dispõe de tampa verifique o nível do líquido e reponha o valor normal com água destilada.

3. Vidros e tablier



Estes dois componentes do automóvel sofrem com a incidência direta do sol e são claramente os mais afetados pelos efeitos nefastos das altas temperaturas. Para proteger os painéis do habitáculo nada mais prático que as comuns palas de proteção, de preferência as defletoras, mais eficazes do que as de cartão. Já os vidros do carro podem apresentar pequenas ruturas, quase impercetíveis, que as diferenças e temperatura podem agravar.

4. Pintura



Como a prolongada exposição solar nos deixa a pele em mau estado, os raios ultravioletas também deixam marcas na pintura do seu automóvel. Principalmente, quando se trata de cores vivas. A forma de evitar que a pintura comece a exibir manchas baças ou tonalidade esbatida, é recorrendo a ceras protetoras à venda no mercado. Algumas protegem, mas acrescentam função reparadora.

5. Travões e eletrónica



O habitáculo de um automóvel estacionado ao sol, facilmente atinge temperaturas a rondar os 50 graus, o suficiente para potenciar o risco de falhas no sistema eletrónico. O calor excessivo também fragiliza componentes como os travões, que perdem eficácia. A verificação do estado dos discos e das pastilhas deve ocorrer com frequência, mas é ainda fundamental que o líquido dos travões se encontre no nível correto.

6. Pneumáticos



A borracha dos pneus sobre asfalto escaldante atinge temperaturas elevadíssimas, que podem originar perdas de pressão. Conduzir com os pneus com pouco ar não só afeta o comportamento do carro e dos travões, como também possibilita o sobreaquecimento das rodas, aumentando muito o risco de furo ou rebentamento.

