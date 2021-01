ASAE multa 19 ginásios e suspende a atividade de quatro

Passadeira num ginásio © Raul Arboleda/AFP

A ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica tem vindo a realizar diversas ações de fiscalização, de norte a sul do país, a ginásios e health clubs de forma a verificar o cumprimento das regras estabelecidas, tanto ao nível das instalações e condições técnicas e de segurança, como no âmbito da implementação e respeito das normas da Direção-Geral da Saúde relativas à pandemia da covid-19.

Das 75 fiscalizações a operadores económicos, foram instaurados 19 processos de contraordenação, destacando-se, como principais infrações, "a falta de licenciamento, o incumprimento das regras de ocupação do espaço, lotação, permanência e distanciamento físico determinado no contexto da pandemia, a falta de seguro obrigatório, entre outras", pode ler-se no comunicado emitido pela entidade.

A acrescentar, foram ainda determinadas quatro suspensões de atividade por "falta de seguro obrigatório e exercício da atividade de diretor técnico sem título profissional válido".

Ainda que a ASAE execute, diariamente, várias operações com o objetivo de garantir o cumprimento das regras e normas impostas para a segurança alimentar e económica, no contexto atual, a "incidência de fiscalização manter-se-á necessariamente intensificada nas matérias relacionadas com a situação inerente à pandemia da covid-19", no entanto, sem negligenciar outras.