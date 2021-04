Assédio sexual no trabalho sem queixas em 2020

Movimento Me Too tem servido para denunciar o assédio sexual e moral no trabalho. © DR

Dinheiro Vivo 20 Abril, 2021 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Não se registaram quaisquer queixas por assédio sexual no trabalho em 2020. Os dados são da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego (CITE) e apenas apontam para três queixas por assédio moral ao longo do último ano. Segundo o jornal Público desta terça-feira, das três queixas de assédio moral, uma é relativa a homem e duas a mulheres.

Nos primeiros três meses de 2021, a CITE já recebeu três queixas por assédio no trabalho, duas por assédio moral (ambas apresentadas por mulheres) e uma por assédio sexual (apresentada por um homem), segundo os dados referidos pelo mesmo jornal. Registaram-se cinco atendimentos por assédio moral e sexual durante o primeiro trimestre deste ano.

A presidente da CITE, Carla Tavares, assinala que o número de queixas por assédio sexual no trabalho tem sido muito baixo ao longo dos últimos anos. "A única explicação que podemos encontrar para os números serem tão baixos é o silêncio que ainda impera sobre este tipo de situações", refere esta responsável.

Além da CITE, as queixas por assédio sexual e assédio moral podem ser feitas junto da Autoridade para as Condições do Trabalho e à Inspeção-Geral de Finanças.