Assessora da ministra do Trabalho propõe manifestação pela habitação na Ponte 25 de Abril

Uma assessora da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social propôs que fosse feita uma ocupação da ponte de 25 de Abril em protesto sobre os problemas da habitação em Portugal.

Numa entrevista ao programa "A Minha Geração", da Antena 3, no domingo, Inês Franco Alexandre assumiu que ia ocupar o cargo de "adjunta" de Ana Mendes Godinho e sugeriu essa forma de manifestação. "Temos de ir todos para a ponte 25 de Abril. Acampamos na própria da ponte, fechamos a ponte, até sermos ouvidos", afirmou.

Em jeito de brincadeira, a assessora da ministra disse mesmo que a Decathlon poderia patrocinar a manifestação ao garantir tendas para todos os participantes no protesto.

Na mesma entrevista, a empreendedora e ativista explicou que "disse sempre que nunca iria trabalhar no Ministério ou que nunca iria trabalhar no Governo" mas que mudou de ideias depois de perceber que "a mudança se faz dentro do sistema". "Preciso de passar por esta experiência para conseguir perceber se este contexto é a minha praia ou não", frisou.